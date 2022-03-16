Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisinin yeni bölümünde Zeynep ve Melike’nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe’nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Oğlum 6. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Zeynep ve Melike’nin yüz yüze gelmesinin gerilimi sürerken Efe’nin akıl sağlığına karar veren heyet sonuçlanır.

Karar, İlyas ve Melike tarafından sevinçle karşılansa da heyet esnasında olan bir hadisenin Tuğrul’un avukatı Nedim tarafından öğrenilmesi olayların seyrini tamamen değiştirir. Bu büyük değişiklikten sonra iki aile içinde hiçbir şey kolay olmayacaktır…

OĞLUM 6. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 6. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE