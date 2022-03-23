Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Oğlum 7. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efe’nin cezaevinden çıkması Tuğrul ve Zeynep için ikinci bir şans demekken, Melike ve İlyas için çocuklarına yapılan kötülüğün cezasız kalması demektir.

İki aile de bu yeni durumda ne yapacağını bilemezken, Efe’nin elinde çiçeklerle Melike’nin kapısına gelmesi her şeyi değiştirir. Tabii bu değişim rüzgârını en çok Tuğrul ve Zeynep hissedecektir.

OĞLUM 7. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE