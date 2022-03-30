Proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi yeni bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Show TV canlı yayın Oğlum 8. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Melike bir yandan afişlerle oğlu için adalet ararken diğer yandan Ceren’in bir derdi olduğunu anlar ve meselenin ne olduğunun peşine düşer.

Bu sırada Ceren’in okulda uğradığı akran zorbalığı devam etmektedir. Afişlerin etkisi sürerken Zeynep, oğlunun güvenini kazanmak için her yolu dener. Tuğrul ise artan sosyal baskıdan kurtulmanın yolunu ararken Canan’ın tavsiyesini hayata geçirmeye karar verir.

Bu tavsiye Demet ve Efe’nin bağına zarar vermek üzere iken Zeynep’in oğlu ile bir güven bağı kurması, olayın aydınlatılması için giderek daha önemli hale gelir.

OĞLUM 8. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN OĞLUM 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE