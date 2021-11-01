SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Üç Kuruş', bu akşam saat 20.00'de seyirciyle buluşuyor. Kadrosunda, Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Diren Polatoğulları, Nesrin Cavadzade, Nursel Köse, Civan Canova ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Show TV canlı yayın Üç Kuruş 1. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş ilk bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur.

Emniyet güçlerinden ve suç dünyasındaki rakiplerinden aynı anda kaçmaya çalışan Kartal’ın yolu katille kesişir.

Taner Ölmez, Uraz Kaygılaroğlu, Ozan Dolunay, Murat Yıldırım, Leyla Tanlar, Sinem Ünsal, Nesrin Cevadzade

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 1. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ İLK BÖLÜM CANLI İZLE

OYUNCU KADROSU

Uraz Kaygılaroğlu (Kartal)

Ekin Koç (Efe)

Diren Polatoğlulları (İrfan)

Nesrin Cevadzade (Bahar)

Aslıhan Malbora (Leyla)

Nursel Köse (Neriman)

Civan Canova (Oktay)

Ercan Kesal (Halit)

Mustafa Kırantepe (Ruşen)

Uğur Yıldıran (Sesu)

Umutcan Ütebay (Şahin)

Damla Makar (Halide)

Melissa Yıldırımer (Nesrin)

Aytaç Uşun (Batuhan)

Cenk Kangöz (Mesut)

Alişan Uğur (Konyalı)

Burak Altay (Bülent)

Muttalip Müjdeci (Sahir)

Asena Girişken (Perihan)

Tuğçe Yolcu (Hazal)

Aylin Engör (Neşe)

Volkan Kıran (Kamil)

