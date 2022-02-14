Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin 14. bölümünde . Kartal’ın Korkmaz’dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay’la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizden Show TV canlı yayın Üç Kuruş 14. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin’den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır. Kartal’ın Korkmaz’dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay’la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur.

Çetin, Kartal’ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe’ye onun iyiliği için Kartal’ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin’in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin’in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade’yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan’la bir pazarlığa girer.

ÜÇ KURUŞ 14. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 14. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE