Ay Yapım imzalı, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi Show TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Dizinin yeni bölümünde Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçiriyor. 15. bölümü kaçırmadan izlemek isteyen seyirciler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 15. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efe, içindeki bu öfkeyle Kartal’a karşı sert bir hamle hazırlığı içindedir. Bahar babasının ölümüyle ilgili gerçekleri öğrendikten sonra planını harekete geçirir ve Korkmaz’ın saldırı hedefini sürpriz bir biçimde değiştirir. Kartal, Korkmaz’ın tehdidini fark etmesiyle birlikte harekete geçer. Kartal’ın avucunda tutmayı başaramadığı İrfan’ın göz hapsinde olan Neriman ise gelen gizli mesaj üzerine büyük bir riske girer.

ÜÇ KURUŞ 15. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 15. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE