Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi 16. bölümünde Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Dizinin yeni bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Neriman’ın Baybars’la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars’ın İrfan’ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur.

Kartal, Bahar’ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz’a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe’nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir.

Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal Çetin’e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÜÇ KURUŞ 16. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE