Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünde Neriman’ı savunmaya çalışan Şahin’e rest çeken Kartal, yıllarca ailesi için verdiği emekten bahsederek ağırlığını ortaya koyuyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 17. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kartal’ın Şahin’e sert tepki gösterdiği sahnede iki kardeş arasında ipler kopma noktasına geliyor. Neriman’ı savunmaya çalışan Şahin’e rest çeken Kartal, yıllarca ailesi için verdiği emekten bahsederek ağırlığını ortaya koyuyor. Şahin’in ağır sözleri karşısında öfkesine hakim olamayan Kartal kardeşine tokat atarken bu gerilim dolu anlar merakla bekleniyor.

ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 17. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

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