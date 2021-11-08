Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Nesrin Cevadzade'nin başrollerini paylaştığı Üç Kuruş dizisi ilk bölümüyle seyirciyi kendisine çekmeyi başardı. Bu bölümde Kartal'ın Nezih'le mücadelesinde çareyi Bahar'da arayacaktır. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 2. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş 2. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM CANLI İZLE

Kartal, Efe’nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe’den kurtulmaya çalışırken, Mesut’a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır.

Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih’le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar’da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe’nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kalır.

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ 2. BÖLÜM CANLI İZLE