Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisinin yeni bölümünde Kartal, Efe ve Çetin, Baybars’a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV canlı yayın Üç Kuruş 20. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Ateş’i ve Bahar’ı kaybetme korkusuyla deliren Kartal, intikam almak için harekete geçer. Çetin saldırıyı yapanın kim olduğunu öğrendiğinde Kartal’dan bir ricada bulunur. Kartal’ın yaşadığı saldırı Efe’yi de derinden etkiler. Sevdiği kadını kaybetme korkusuyla Leyla’ya gelen Efe, bu defa çok daha cesur davranır.

Şahin, Azade’nin arkasından çevirdiği plan sonucunda onunla yüzleşir ama Azade’nin bile tahmin etmeyeceği bir planı devreye sokar. Kartal, Efe ve Çetin, Baybars’a büyük bir darbe indirmek için hazırlanırken hiç beklemedikleri biri onlara yardım eder. Baybars ise uğradığı hezimetlerin altından kalkabilmek için en ciddi hamlesini yapar ve oyunu tamamen değiştirecek bir adım atar.

ÜÇ KURUŞ 20. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 20. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE