Üç Kuruş'un 2. bölümünde; Kartal, Efe’nin anlaşma teklifini kabul etmese de Efe katili bulabilmek için birlikte çalışmaları gerektiğinden emindir. Kartal, Efe’den kurtulmaya çalışırken, Mesut’a verdiği zararın bedelini beklemediği kadar ağır bir şekilde ödemek zorunda kalır. Suç dünyası içindeki konumunu korumak için Nezih’le bir mücadeleye giren Kartal, çareyi onun kızı olan Bahar’da arar. Cinayetlerin üzerindeki gizem perdesi biraz olsun aralanınca, Kartal bu defa, Efe’nin teklifini yeniden düşünmek zorunda kaldı. Dizinin yeni bölümünde ise Efe, Kartal’la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih’le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar’ın karşısına çıkar. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 3. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş 3. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM CANLI İZLE

Kartal’a gönderilen künye, Efe ile birlikte katilin izini sürebilecekleri tek ipucudur. Fakat ikisinin dışında künyenin önemini fark eden biri daha vardır. Efe, Kartal’la anlaşması sonucunda babasıyla yüzleşirken Nezih’le girdiği mücadeleye devam eden Kartal son kez şansını denemek için Bahar’ın karşısına çıkar.

İrfan ilk defa sırrını öğrenmeye yaklaşan biriyle karşılaşıp panikler. Fakat meseleyi soğukkanlılıkla çözdüğünü düşündüğü anda yeni bir sürprizle karşılaşır.

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ 3. BÖLÜM CANLI İZLE