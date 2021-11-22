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Show TV canlı yayın Üç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle

Show TV'de Çukur'un yerini alacağı söylenen Üç Kuruş dizisi heyecan dolu 4. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. Diziyi kaçırmadan Show TV canlı yayın Üç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

Show TV canlı yayın Üç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle

Uraz Kaygılaroğlu ve Ekin Koç'un başrollerinde olduğu Üç Kuruş dizisi 4. bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Pazartesi günleri ekrana verilen dizinin yeni bölümünde yine heyecan dorukta. Efe ve Leyla'nın yüzleşeceği bu bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

İrfan Oktay karşılaşması her ikisini de derinden etkiler. İrfan haklılığını anlatamamanın sıkıntısı ile boğuşurken, Oktay yıllardır şişelerin dibine gömdüğü acı mazisiyle yüzleşir. Kartal’ın mahallede sakladığı Bahar, Kartal’ın asıl yüzünü görünce aslında neyle karşı karşıya olduğunu iyice anlar ve tedirginlik yaşar.

Show TV canlı yayın Üç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle

Efe’nin verdiği sözü tutmaması Leyla’nın öfkesini kabartır ve Efe’yle yüzleşmesine neden olur. Kartal ise Efe’nin ihanetiyle sarsılır ama çabuk toparlanır ve intikam almak için Efe’ye karşı hamle yapar. Eli kolu Kartal’ın bir hamlesiyle bağlanan Efe, Kartal’a rağmen ya da Kartal ile beraber hareket etmek arasında bir seçim yapmak zorunda kalır.

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Show TV canlı yayın Üç Kuruş 4. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle

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