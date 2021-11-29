Pazartesi günlerine damga vuran Üç Kuruş dizisi 5. bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıkıyor. Kartal, Nezih’e karşı son kozu olan bu düğünü sağ salim tamama erdirmek için uğraşırken katilin mahallede olabileceğini öğreneceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Show TV canlı yayın Üç Kuruş 5. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş yeni bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe’ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal’ı tam da düğün gününde şoka uğratır. Efe, burunlarının dibine kadar girmiş olan katilin izini sürmeye çalışırken kendini Kartal’ın düğün telaşının ortasında bulur.

Kartal, Nezih’e karşı son kozu olan bu düğünü sağ salim tamama erdirmek için uğraşırken katilin mahallede olabileceğini öğrenir. İrfan ise bir sonraki hedefinden edindiği bilgiyle Efe ve Kartal’ı şaşırtıcı bir planın içine sürükler. Leyla tarafından sınava tabi tutulan Efe’ye gelen esrarengiz bir mesaj Kartal’ı tam da düğün gününde şoka uğratır.

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ YENİ BÖLÜM CANLI İZLE