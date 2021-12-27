Ekranların sevilen dizisi Üç Kuruş 9. yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Kaçırılan Leyla'yı aramakla geçecek olan bu yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 9. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Efe, Kartal'ın İrfan'ı serbest bıraktığını öğrenir ve Leyla'nın kaçırılmasında onun da payı olduğunu düşünerek büyük bir öfkeye kapılır. Kartal'la birlikte Leyla'nın peşine düşen Efe, bu süreçte çok zor bir seçim yapmak zorunda kalır.

Leyla'yı kurtarmak için sınırlarını sonuna kadar zorlayan Efe'nin duygusal tepkileri Kartal'ın da gözünden kaçmaz. Leyla'nın ortadan kaybolmasıyla büyük bir sarsıntı geçiren Kartal'a bir darbe de Nezih'ten geliyor. Kartal Nezih'ten alacağı intikamı planlarken Bahar'ın hamlesi herkesi şaşırtacak.

ÜÇ KURUŞ 9. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 9. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE