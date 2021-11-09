Yalancı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu'nun müthiş oyunculuklarını sergiledikleri Yalancı dizisi heyecan dolu bir bölümle daha ekrana geliyor. Deniz'in yeni kurbanın kim olduğunu bulmak için harekete geçeceği yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Yalancı 8. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 8. bölüm canlı izle linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN YALANCI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI 8. BÖLÜM CANLI İZLE

Mehmet Emir, kendisine engel olmaya çalışan Deniz, Görkem ve Murat’ı atlatır. Hilal ile randevusuna gitmeyi başarır. Hilal kendisini bekleyen büyük tehlikeden habersizdir. Canan, Mehmet Emir’e duyduğu nefret yüzünden Mehmet Emir’in evine taş atmış ve kaçmıştır. Doruk, evlerine taş atan kişinin Deniz olduğunu düşünür.

Bu durum Mehmet Emir ve Deniz’i bir kez daha yüz yüze getirir. Deniz bu olay vesilesi ile Mehmet Emir’in bir kurbanı daha olduğunu anlamış olur. Bu yeni kurban konuşursa Mehmet Emir’in bir yalancı olduğunu ortaya çıkaracak ve Mehmet Emir’i parmaklıklar ardına gönderebilecektir. Deniz, yeni kurbanın kimliğini bulmak ve onu konuşmaya ikna etmek için harekete geçer.

SHOW TV CANLI YAYIN YALANCI 8. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YALANCI 8. BÖLÜM CANLI İZLE