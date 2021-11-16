Yalancı dizisi yeni bölümüyle izleyici karşısına geçiyor. Salih Bademci ve Burçin Terzioğlu'nun müthiş oyunculuklarını sergiledikleri Yalancı dizisi heyecan dolu bir bölümle daha ekrana geliyor.Deniz, Mehmet Emir'in annesine ulaşarak onunla konuşmaya çalışırken Arif'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merakla bekleniyor. Yeni bölümü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Yalancı dizisi 9.bölüm full tek parça izle | Yalancı son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV CANLI YAYIN YALANCI DİZİSİ 9.BÖLÜM FULL TEK PARÇA İZLE | YALANCI SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Deniz'in içinde bulunduğu zor durumu polislere açıklamaya çalıştığı tanıtımda "Benim elimi kolumu bağladınız, ben kıpırdayamıyorum... Ben artık nefes alamıyorum!" sözleri seyirciyi derinden etkiliyor. Deniz, Mehmet Emir'in annesine ulaşarak onunla konuşmaya çalışırken Arif'in gerçekleri öğrenip öğrenmeyeceği merakla bekleniyor. Mehmet Emir, Deniz'in evine zorla girerken olayın yaşandığı gece hakkında konuşarak gerilimi artırıyor.