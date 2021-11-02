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Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle

Cuma günleri izleyici karşısına geçen dizi yayın günü değiştirerek artık salı günleri Show TV ekranlarında yer alıyor. Mehmet Emir'in tüm sırlarını Deniz'e anlattıktan sonra neler yaşanacağını merak edenler ve diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle linklerine yer verdik...

Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle

Burçin Terzioğlu ve Salih Bademci'nin başrollerini paylaştığı Yalancı dizisi bu hafta itibariyle salı günleri izleyici karşısına çıkacak. Deniz yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir? Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle linklerine ulaşabilir. İyi seyirler...

Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle

SHOW TV CANLI YAYIN YALANCI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | YALANCI 7. BÖLÜM CANLI İZLE

Mehmet Emir karanlık sırlarını bir bir Deniz'e anlatmıştır. Mehmet Emir de artık gergindir. Ama Deniz'le ilgili takıntısı onu sinirlendirmek için tekrar avlanmaya iter. 

Deniz bu yeni kurbanın kim olduğunu bulabilecek midir?

Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle

Bir yandan yaptığı hatadan dolayı pişman olan Murat Deniz'e yeni bir ipucu getirir. 

Deniz onu en derinden yaralayan eski kocası ile iş birliği yapacak mıdır?

SHOW TV CANLI YAYIN YALANCI 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

YALANCI 7. BÖLÜM CANLI İZLE

Show TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izleShow TV canlı yayın yalancı Yalancı 7. bölüm full, tek parça izle | Yalancı 7. bölüm canlı izle

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