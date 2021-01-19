İzleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Show TV'nin yeni dizisi "Kırmızı Kamyon" çekimlerinin sona ermesiyle il fragmanı yayınlandı. Ekranlarda yer alan fragmanın ardından dizinin konusu ve oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağı merak konusu oldu. Show TV Kırmızı Kamyon dizinin konusu nedir? Oyuncuları kimler? Peki İşte merak edilen detaylar...

KIRMIZI KAMYON DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Show TV ekranlarında yayınlanması heyecanla beklenen yeni dizi Kırmızı Kamyon'un konusu izleyiciyi derinden etkileyeceğe benziyor. Hayat kurtaran itfaiyecilerin; mücadelelerini, birbirlerine ve mesleklerine olan bağlarını farklı özelliklere sahip itfaiyeciler üzerinden anlatan ‘Kırmızı Kamyon’, izleyicilere yoğun duygular yaşatacak dramatik yapısı ve heyecan yaratacak aksiyon dolu sahneleriyle adından söz ettirecek.

Show TV Kırmızı Kamyon ne zaman başlıyor? Hangi gün, saat kaçta yayınlanacak?

Kırmızı Kamyon’un senaryosu Meriç Demiray ve Ezgi Özcan’ın kaleminden çıkarken, yönetmen koltuğunda ise Osman Kaya oturuyor. Kahraman itfaiyecilerin hayatlarında yaşadıkları sevinçlerini, üzüntülerini, başarıları ve hayal kırıklıklarını birçok farklı duyguyla iç içe anlatacak.

KIRMIZI KAMYON DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Oyuncu kadrosunda Görkem Sevindik, Ushan Çakır, Deniz Hamzaoğlu, Nilay Deniz, Aslı Orcan, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Sümeyye Aydoğan, Efekan Can, Gerçek Sağlar Alnıaçık, Süreyya Kilimci, Hasibe Özgür, Onur Yar, Tuğçe Karabayır ve Feriha Eyüboğlu gibi başarılı isimler yer alıyor.