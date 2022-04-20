Ekranların sevilen dizisi Oğlum 11. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Efe babasının masumiyetine inanırken, Zeynep, Tuğrul’un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Dizinin heyecan dolu son bölümünü kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Oğlum 11. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

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Tuğrul’un şüpheli olarak göz altına alınması Efe ve Zeynep’te şok etkisi yaratır. Efe babasının masumiyetine inanırken, Zeynep, Tuğrul’un suçlu olduğuna neredeyse emindir. Sedat, İlyas’ı bu meseleden uzak tutmaya çalışsa da başarılı olamaz. İlyas’ın hamlesi olayların seyrini tamamen değiştirecektir.

SHOW TV OĞLUM 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE