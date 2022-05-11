Ekranların sevilen dizisi Oğlum yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin 13. bölümünde Zeynep’in Şile’den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir. Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Oğlum 13. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm ille Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV OĞLUM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Melike ve İlyas, kızları Ceren’in hamlesi ile büyük bir vicdan muhasebesinin içine düşerler Bu sırada Tuğrul’un kaybolması olayında İlyas’ın parmağı olabileceğini düşünen Sedat, ipuçlarının peşine düşer. Artık herkes için çember giderek daralmaktadır.

Zeynep ise yaşanılan olaylardan sonra Efe’nin bu ortamdan uzaklaşmasının onun için daha iyi olacağını düşünür ve Şile’den taşınmaya karar verir. Zeynep’in Şile’den gidişini durduran olaylar zinciri ise hikayenin seyrini tamamen değiştirecektir.

SHOW TV OĞLUM 13. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE