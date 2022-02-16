Show TV Oğlum 2. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi ilk bölümüyle izleyiciyi kendine hayran bırakmayı başardı. Dizinin 2. bölümünü merak edenler için haberimizde Show TV canlı yayın Oğlum 2. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV OĞLUM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Zeynep ile eve giden polisler kapıda Tuğrul ile karşılaşır. Her yeri ararlar ama Efe’nin bahsettiği gömlek hiçbir yerde yoktur. Polisler gittikten sonra Tuğrul gömleği bulduğunu Zeynep’e söyler ve yok etmeyi teklif eder. Zeynep gömleği Tuğrul’dan alır ve büyük bir vicdan muhakemesi içine hapsolur… Gerçekten Tuğrul’u dinleyip gömleği yok mu etmelidir yoksa polise teslim mi etmelidir?

Bu sırada Melike ve İlyas oğulları Kaan’ın yokluğunun acısıyla baş etmeye çalışmaktadır. İlyas, yaşanan acı olay ile ilgili bir şüpheli olduğunu öğrenir fakat şüphelinin kimliği hakkında bilgi sahibi değildir. Ancak İlyas kararlıdır, oğluna bu kötülüğü yapanın cezasını kendi elleriyle verecektir…

SHOW TV OĞLUM 2. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE