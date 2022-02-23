Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi 3. bölümüyle Show TV izleyicisinin karşısına çıktı. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul’un planladığı şekilde olmayacaktır…Diziyi izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Oğlum 3. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV OĞLUM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efe, İlyas ile ormanda karşılaşmalarından sonra oldukça korkmuş haldedir. Efe, Demet’le görüşmek istemez ve ifadesini değiştirir. Demet, Efe’nin İlyas ile karşılaşmasının korkusuyla yalan söylediğini düşünür. Ancak Tuğrul’un avukatı Nedim, Efe’nin ifadesinde yaptığı değişikliği aile ile paylaşır. Tuğrul basının gücünü kullanarak işlerini ve imajlarını düzeltmeyi planlar, Zeynep’e bunun oğlunun iyiliği için olduğunu söyler. Zeynep ve Tuğrul kameraların karşısına geçer ancak işler Tuğrul’un planladığı şekilde olmayacaktır…Tüm bunlar yaşanırken Kaan’ın yokluğu ile yaşamayı öğrenmeye çalıştıkları sırada kızlarını ihmal ettiklerini fark etmeyen Melike ve İlyas çifti Ceren’in eve gelmemesi üzerine tekrar sarsılırlar…

SHOW TV OĞLUM 3. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE