Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi 4. bölümüyle Show TV izleyicisi karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep’in kapısına dayanır. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde vermiş olduğumuz Show TV Oğlum 4. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine ulaşabilir...

SHOW TV OĞLUM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Artan sosyal baskıyla beraber ticari itibarı zarar gören Tuğrul yeni planlar yaparken, Zeynep oğluyla bağ kurmanın yollarını arar. Bu sırada röportajı izleyen Melike, Zeynep ile konuşmak ister ve Zeynep’in kapısına dayanır.

Bir taraftan oğullarının acısı ile baş etmeye çalışan Özyürek ailesi diğer taraftan yaşanılan olayların etkisiyle bir iç hesaplaşmanın içine düşer. Bir arada olmak artık hiç kimse için kolay değildir.

SHOW TV OĞLUM 4. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE