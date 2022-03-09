Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 9 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan, proje tasarımını Ahmet Katıksız'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Gökçen Usta'nın oturduğu, senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Oğlum dizisi 5. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Oğlum 5. bölüm full, tek parça izle | Oğlum son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV OĞLUM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Efe kendini içinde bulduğu yeni dünyasına alışmaya çalışırken, Zeynep de oğlunun yanında olmaya ve onun için bir şeyler yapmaya çalışmaktadır.

Bu sırada Tuğrul oğlunun akıl sağlığının olmadığını ispatlamanın peşine düşer ve Canan’ın iş birliği ile bir plan yapar.

Tuğrul’un planı Demet’in Efe ile ilgili kafa karışıklığını artırmışken, Melike oğlunun acısıyla daha fazla yaşamayacağına karar verir.

SHOW TV OĞLUM 5. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

OĞLUM SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE