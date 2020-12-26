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Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle

Show TV'nin ilgiyle izlenen dizisi Ramo'nun dün yayınlanan 26. bölümü kaçıran diziseverler, internette Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle başlıkları ile sıkça araştırmalar yapmaya başladı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde yer verdik.

Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle

Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de dizinin sevenlerinin kolaylıkla ulaşabileceği izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

SHOW TV RAMO SON BÖLÜM İZLE! RAMO 26. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV ekranlarının cuma akşamı ekranlara gelen dizisi Ramo'nun dün akşam 26. bölümü izleyiciyle buluştu. Diziyi izleyemeyen takipçileri için biz de Ramo 26. bölüm izleme linkini sizlerle paylaştık. 

RAMO 26. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle

RAMO 26. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.

Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü


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