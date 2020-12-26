Show TV Ramo son bölüm izle! Ramo 26. bölüm full izle şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlar arasında yerini aldı. Biz de dizinin sevenlerinin kolaylıkla ulaşabileceği izleme linkini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

SHOW TV RAMO SON BÖLÜM İZLE! RAMO 26. BÖLÜM FULL İZLE

Show TV ekranlarının cuma akşamı ekranlara gelen dizisi Ramo'nun dün akşam 26. bölümü izleyiciyle buluştu. Diziyi izleyemeyen takipçileri için biz de Ramo 26. bölüm izleme linkini sizlerle paylaştık.

RAMO 26. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.