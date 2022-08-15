Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi

Habertürk moderatörü Mehmet Akif Ersoy ile hayatını birleştiren Pınar Erbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Show TV spikeri Peki Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Pınar Erbaş biyografisi...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi

Show Ana Haber spikerlerinden Pınar Erbaş ile Habertürk TV moderatörlerinden Mehmet Akif Ersoy, hayatlarını birleştirdi. Çiftin Sait Halim Paşa Yalısı'nda düzenlenen düğüne çok sayıda ünlü isim katıldı. Bunun üzerine Pınar Erbaş'ın hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularına yanıt verdik. İşte Pınar Erbaş biyografisi...

Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi

SHOW TV SPİKERİ PINAR ERBAŞ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

4 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Pınar Erbaş, 1.70 boyundadır ve ikizler burcudur.

Lise eğitimini Galatasaray Lisesi'nde tamamlayan Pınar Erbaş, lisans eğitimi için de Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesini tercih etmiştir.

Bir dönem diksiyon eğitim almış olan Pınar Erbaş, ileri düzeyde İngilizcenin yanında Galatasaray'da eğitim görmesi sebebiyle ileri düzey Fransızca da bilmektedir.

Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi

Üniversite yıllarındayken Habertürk'te stajyer olarak çalışmaya başlayan Pınar Erbaş, okulu bittikten sonra muhabirlik hayatına Habertürk gazetesinde başlamıştır. Bu dönemde aynı zamanda yaşam, kültür ve sanat konularında da röportajlar yapan Pınar Erbaş, 5 yıl boyunca Habertürk'te çalışmıştır.

Habertürk'teki kariyerini noktalayan Pınar Erbaş, daha sonra 2013 senesinde Show TV'de çalışmaya başlamış burada öncelikle sabah haberlerini sunmuştur. Bir süre sabah haberlerini sunduktan sonra hafta sonu bülteninde sunuculuk yapmaya başlayan Pınar Erbaş, uzun bir süre de hafta sonu haber bülteninde sunuculuk yapmıştır.

Pınar Erbaş, hafta sonu haber bültenini sunmakla beraber yaz döneminde ise hafta içi ana haber bültenlerinin sunuculuğunu üstlenmektedir.

Pınar Erbaş, oldukça başarılı ve dikkat çekici sunuculuğu ile birçok ödülün de sahibi olmuştur.

Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi

Pınar Erbaş'ın sunuculuk kariyerinin yanında 2019 senesinde iki tane masal kitabı yazmıştır. "İnek Möli Asla Unutmaz" ve "Tavuk Rola Şarkı Söylemek İstiyor" isimli iki adet kitap yazan Pınar Erbaş, masal kitabı yazma sebebini ise şu şekilde açıklamıştır; "Öznesi çocuk olan haberlerin hiç birine kayıtsız kalamıyorum. Mevzu bahis çocuk olduğunda tahammül sınırım ve dayanma eşiğim çok düşük. Elimden geleni yapmak istedim, zor coğrafyaların çocuklarıyız zor günlerimiz oluyor. Belki hepimiz aynı şansla doğmuyoruz ama hayatta belli başlı öğretiler bize kolaylık sağlıyor. İşte benim hayalim de miniklere yol gösterecek, akıllarının bir köşelerine tutarlarsa işlerine yarayabilecek konular üzerine ablaları olarak tecrübelerimi aktarmaktı."

Show TV spikeri Pınar Erbaş kimdir, nereli, kaç yaşında? | Pınar Erbaş biyografisi

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