Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Show TV Üç Kuruş 11. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izle linklerine ulaşabilir...

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kartal ve Efe, İrfan’la anlaşmaya yanaşmak istemese de Baybars’ı asla bulamayacaklarını bildikleri için onunla çalışmaya mecbur olduklarını anlarlar.

Planlarını adım adım gerçekleştirmek için harekete geçecekleri sırada ilk hedefleri olan Azad onları kendi ayağına getirir ve bu buluşma her ikisi için de büyük bir şok etkisi yaratır. Babasının ölümüyle her şeyini kaybeden Bahar ise içini Leyla’ya döker. Aralarında kurulan bu bağ ise Kartal ve Efe’nin yeni rakibi Azad’a karşı birleşmelerini sağlayacaktır. Efe’nin ise bu zorlu ve güçlü rakibi dize getirmek için Kartal’la beraber kurdukları oyunda Kartal’dan bile gizlediği ayrı bir planı vardır. Fakat oyunu kazandıklarını düşündükleri anda onları tekrar İrfan’a bağlayan yeni biriyle tanışırlar.

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 11. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE