Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Murat Uyurkulak ve Damla Serim'in kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi 12. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler haberimizde verdiğimiz Show TV Üç Kuruş 12. bölüm canlı, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izle izle linklerine ulaşabilir...

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 12. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kartal, Bahar, Efe ve Leyla arasındaki gerginlik devam ederken, Azade'nin Kartal'ın evine gelmesi herkesi şaşkına çeviriyor.

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 12. BÖLÜM CANLI, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Seri katil İrfan'ın işlediği cinayet sahnesiyle başlayan Üç Kuruş dizisinde İrfan kurbanını öldürdükten sonra üzerine 3 kuruş atıyor. Dizi adını bu simgeden alıyor. Daha sonra polis teşkilatının renkli bir operasyonla bir hanın altında kumarhane işleten Kartal'ı yakaladığı sahneyi izleyeceğiz. Kartal ve ailesinin yaşadığı mahallenin hikâyesi de dizide geniş yer tutacak. Kartal ile İrfan'ın bağlantısı ise dizinin ana merkezini oluşturacak.