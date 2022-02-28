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Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube

Show TV ekranlarının ilgiyle izlenen dizilerinden olan Üç Kuruş 16. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Kartal, Bahar’ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz’a karşı akıllıca bir plan yapar. Heyecan dolu son bölümü kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi 16. bölümünde Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Dizinin son bölümünü izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik...

Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 16. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Neriman’ın Baybars’la yüzleşmesi sonucunda verdiği karar Baybars’ın İrfan’ı da dahil edeceği bir adım atmasına neden olur.

Kartal, Bahar’ın son hamlesinden sonra daha da bilenmiş olarak Korkmaz’a karşı akıllıca bir plan yapar. Fakat bu planın gerisinde Efe’nin de ona büyük bir tuzak kurduğunun farkında değildir.

Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube

Çetin, Kartal ve Efe çatışmasında tarafını belli ederken rakiplerini küçümsediğini anlar. Artık kimseye güvenmeyen Kartal Çetin’e karşı kendini sağlama almayı başarsa da onu kötü bir sürpriz beklemektedir.

ÜÇ KURUŞ 16. BÖLÜM 

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Show TV Üç Kuruş 16. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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