Ekranların fenomen dizisi Üç Kuruş 18. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Çıngıraklı artık Şahin’in kontrolündedir. Üç Kuruş'u kesintisiz izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Üç Kuruş 18. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Çıngıraklı artık Şahin’in kontrolündedir. Mahallede istenmediğini gören Kartal, her şeyi geride bırakıp uzaklaşacakken, onu sarsıp kendine getiren Leyla olur. Bahar’dan bir çocuğu olduğunu öğrenen Kartal, ne pahasına olursa olsun önce kendi evladına kavuşup ardından da ailesini yeniden bir araya getirmek için harekete geçer. Bu uğurda ilk olarak Efe’nin karşısına çıkar ama Efe’yi hiç beklemediği bir halde bulur. Kartal, Efe’yi kendine getirmek için büyük bir plan yapar ve Kartal'ın yaptığı bu planda yolu bir kez daha İrfan'la kesişir.

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 18. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE