Show TV Üç Kuruş 19. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube

Ekranların sevilen dizilerinden olan Üç Kuruş 19. bölümüyle Show TV izleyicisinin karşısına çıktı. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır. Dizinin heyecan dolu son bölümünü kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV canlı yayın Üç Kuruş 19. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm izle Youtube linklerine yer verdik. İyi seyirler...

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE

Kartal, Ferhan’ı kurban vermek zorunda olmanın acısı içinde de olsa ondan devraldığı intikam planını devreye sokması gerektiğinin farkındadır.

Efe ve Çetin’in sürpriz yüzleşmesinde herkes eteklerindeki taşlarını döker. Kartal tüm öğrendiklerine rağmen üçünün de hedefinin aynı kişi olduğunu hatırlatır. Kartal, Efe ve Çetin arasındaki zorunlu iş birliğinin adımları atılır. Birlikte Şahin’e karşı kazandıkları ilk savaşta beklemedikleri bir karşılık alırlar ve Kartal Korkmaz’ın hedefi haline gelir.

Bir yandan ülkeyi oğluyla birlikte terk etmek üzere olan Bahar’ı durdurmaya çalışan Kartal, bir yandan da Efe ve Çetin’in desteğiyle babasını vuran adamla iş birliği yapan Şahin’den intikamını almaya çalışacaktır.

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 19. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM İZLE YOUTUBE