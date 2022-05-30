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Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube

Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği, senaryosunu Damla Serim, Eset Akçilad ve Murat Uyurkulak'ın kaleme aldığı Üç Kuruş dizisi dün akşam ekrana veda etti. Son bölümü izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi geçtiğimiz akşam 28. bölümüyle ekrana veda etti. Her bölümü ilgiyle izleyen seyirciler final bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor. Diziyi izlemek isteyenler haberimizde bulunan Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube linklerine ulaşabilir...

Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 28. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ FİNAL İZLE YOUTUBE

Kendine has karakterleri ve sert kurallarıyla renkli bir Roman mahallesi olan Çıngıraklı’nın “koruyucusu” konumundaki mafya lideri Kartal ile Organize Büro’nun gözü kara ve kural tanımaz komiseri Efe’nin arasındaki kovalamaca oyunu bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube

Dikkat çekeceği konularla Show TV ekranlarında fark yaratmaya hazırlanan Üç Kuruş’un kadrosunda Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç, Nesrin Cavadzade, Aslıhan Malbora, Civan Canova, Suna Selen, Necip Memili, Kadir Çermik, Bora Akkaş, Mustafa Kırantepe, Uğur Yıldıran, Umutcan Ütebay, Damla Makar, Aytaç Uşun, Cenk Kangöz, Alişan Uğur, Burak Altay, Muttalip Müjdeci, Asena Girişken, Tuğçe Yolcu, Goncagül Sunar, Cüneyt Yalaz, Canan Atalay, Volkan Kıran.

SHOW TV ÜÇ KURUŞ 28. BÖLÜM FİNAL FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ FİNAL İZLE YOUTUBE

Show TV Üç Kuruş 28. bölüm final full, tek parça izle | Üç Kuruş final izle Youtube

Bölge Gündem Editör Ekibi
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