Pazartesi günleri ekrana gelen Üç Kuruş heyecan dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Oyuncu kadrosu ve konusuyla oldukça ilgi çeken dizilerin başında gelen Üç Kuruş'un yeni bölümünde Kartal ve Efe'nin başına beklenmedik bazı olaylar geliyor. Diziyi kaçırmadan izlemek isteyenler için haberimizde Show TV Üç Kuruş 7. bölüm full, tek parça izle | Üç Kuruş son bölüm Youtube izle linklerine yer verdik. İyi geceler...

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE | ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE

Kartal, İrfan’ı yakalamak için babası Oktay'dan beklediği desteği alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşar.

Yine de pes etmeyen Kartal, Efe’yle beraber İrfan’ın izini sürer ama ikili kendilerini hiç hesapta olmayan bir tehlikenin içinde bulur.

İrfan’a karşı yaptıkları bu hamle, İrfan’ın oyun alanını iyice daraltır. Kartal’a ve mahalleliye unutamayacakları bir ders vermeye kararlı İrfan, ses getirecek bir hamle yapar. Fakat İrfan’ın hamlesi, Oktay’ın dahiliyle ummadığı bir sonuç doğurur.

ÜÇ KURUŞ 7. BÖLÜM CANLI İZLE

SHOW TV CANLI YAYIN ÜÇ KURUŞ 7. BÖLÜM FULL, TEK PARÇA İZLE

ÜÇ KURUŞ SON BÖLÜM YOUTUBE İZLE