Show TV Üç Kuruş Dizisine Bomba Transfer! Kurtlar Vadisi'nin Yıldızı Üç Kuruş Dizisine Geliyor! İşte Bomba İsim

Show TV ekranlarında yayınlanan Üç Kuruş dizisi ilk bölümünün ardından bomba dizi haberleri gelmeye devam ediyor. Dizi henüz yeni başlamasına rağmen ilk transferini gerçekleştirdi. Yapmış olduğu transferle birlikte milyonlarca seyirciyi heyecanlandırırken magazin dünyasını derinden sarsacak. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinin yıldız oyuncusu Üç Kuruş dizisine dahil oldu. İşte tüm detaylar...

Sosyal Medya'yı Kasıp Kavurdu

Show TV ekranlarının yeni dizisi olan Üç Kuruş dizisi şimdiden çok sevildi. Başrollerinde Kaygılaroğlu ile Ekin Koç'un yer aldığı dizi ilk bölümüyle sosyal medyayı kasıp kavurdu. İstanbul'un değerli bir mahallesi olan Çıngıraklı'da çekilen dizide Leyla karakterine hayat veren Aslı Malbora televizyon ekranlarını adeta salladı. Çingenelerin ezildiği bir hayatı ekranlara taşıyan Üç Kuruş dizisi daha ilk bölümünden büyük ilgi sahibi oldu.

Zafer Algöz Kadroya Dahil Oluyor

Pazartesi akşamı ilk bölümü yayınlanan Üç Kuruş dizisi oldukça hızlı ilerliyor. İlk bölümünün yayınlanmasıyla birlikte ilk oyuncu transferini de kısa bir süre önce açıkladı. Diziye dahil olacak oyuncu daha öncesinde Yahşi Batı filminde yer alarak Şerif Lloyd isimli karakteri canlandıran Zafer Algöz oldu. Tecrübeli ve başarışı oyuncu Zafer Algöz dizide Bahar karakterine hayat verecek olan Nesrin Cavadzade'nin babası Nezir'e hayat verecek. Daha öncesinde Kutlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın karakteriyle tanıdığımız Zafer Algöz ilerleyen süre içerisinde Üç Kuruş dizisine geliyor.



(Kurtlar Vadisi Pusu dizisi En sağda Zafer Alagöz)

Zafer Algöz Nezir Karakterine Hayat Verecek

Üç Kuruş dizisinin yeni oyuncusu olan Zafer Algöz, Nezir karakterine hayat verecek isim oluyor. Dizi hazırlık aşamasıda başlayan oyuncu arayışlarına sonunda bir yanıt alabilen Ay Yapım çalışmalarına büyük bir titizlik ile devam ediyor. Aradığı oyuncuyu nihayet bulan Ay Yapım önümüzdeki birkaç hafta içerisinde Nezir karakterinin diziye dahil olacağını bildirdi.

Diziye Zafer Algöz'ün dahil olmasıyla birlikte dizinin baştan sona değişeceğini iddia eden Ay Yapım ise sosyal medyayı bu müjdesi ile resmen salladı. Daha öncesinde Yahşi Batı, Behzat Ç, Kutlar Vadisi Pusu, Beni Böyle Sev gibi birbirinden başarılı yapımlarda yer alan Zafer Algöz şimdi ise Üç Kuruş dizisinde. Zafer Algöz'ün Üç Kuruş dizisine dahil olması hakkındaki düşünceleriniz nedir?

Kaynak: 5N Haber