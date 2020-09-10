Show TV yayın akışı | 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı
Show TV yayın akışında bugün neler var? Haftanın her günü birbirinden eğlenceli dizi, film ve programlarla izleyicileri ekranları başına kilitleyen Show TV yayın akışını sizler için hazırladık. Peki Bugün Show TV yayın akışında hangi dizi, film ve programlar var işte 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı
Show TV yayın akışında bugün neler var? 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı...
Show TV 11 Eylül 2020 Cuma yayın akışı
06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Sevgili Dünürüm
12:30 Kuaförüm Sensin
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Jackie Chan İz Peşinde
22:15 Gizemli Adaya Yolculuk
Jackie Chan İz Peşinde
Bennie Chan, Amerikalı kumarbaz Connor Watts ile birlikte kötülüğüyle nam salmış mafya patronu Wong'un peşine düşüyor! Jackie Chan İz Peşinde, Show TV ekranlarında..
Bennie Chan Hong Kong’lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong’un peşindedir. Bir gün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts’ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan’dan Çin’e, Makau’ya ve Hong Kong’a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.
Yönetmen: Renny Harlin
Orjinal Adı: Skiptrace
Yapım Yılı: 2016
Türü: Aksiyon, Komedi
Oyuncular: Jackie Chan, Johnny Knoxville, Fan Bingbing