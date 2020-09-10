Show TV yayın akışı | 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 11 Eylül Cuma Show TV yayın akışı...

Show TV 11 Eylül 2020 Cuma yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Jackie Chan İz Peşinde

22:15 Gizemli Adaya Yolculuk

Jackie Chan İz Peşinde

Bennie Chan, Amerikalı kumarbaz Connor Watts ile birlikte kötülüğüyle nam salmış mafya patronu Wong'un peşine düşüyor! Jackie Chan İz Peşinde, Show TV ekranlarında..

Bennie Chan Hong Kong’lu bir dedektiftir. 10 yıldan fazla bir zamandır kötülüğü ile ün salmış mafya patronu Victor Wong’un peşindedir. Bir gün Chan'in yeğeni Bai Shu, Wong mafyasıyla başını derde sokunca ona yardım edebilecek tek kişi olan, çok önemli bir cinayetin tek tanığı Amerikalı kumarbaz Connor Watts’ı bulmaya karar verir. Birbirine hiç benzemeyen hatta tamamen zıt iki karakter Chan ve Watts Moğolistan’dan Çin’e, Makau’ya ve Hong Kong’a uzanan zorlu ve bir o kadar eğlenceli bir maceraya atılırlar.

Yönetmen: Renny Harlin

Orjinal Adı: Skiptrace

Yapım Yılı: 2016

Türü: Aksiyon, Komedi

Oyuncular: Jackie Chan, Johnny Knoxville, Fan Bingbing