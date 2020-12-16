Show TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba

22 Aralık Salı Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam 20.00'da Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi' seyirci ile buluşacak. Ardından 21.45'te de Süt Kardeşler 'Türk Filmi' ekranlarda olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'

21.45 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'

23.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)