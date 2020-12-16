Show TV Yayın Akışı 23 Aralık 2020 Çarşamba
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 22 Aralık Salı yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme adlı program yer alırken, akşam ise Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi' 20.00'da izleyici karşısında olacak...
22 Aralık Salı Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam 20.00'da Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi' seyirci ile buluşacak. Ardından 21.45'te de Süt Kardeşler 'Türk Filmi' ekranlarda olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 23 Aralık Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV 23 Aralık 2020 Çarşamba yayın akışı
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 'Türk Filmi'
21.45 Süt Kardeşler 'Türk Filmi'
23.45 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)
02.45 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
05.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar)