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Show TV yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? Haftanın her günü birbirinden eğlenceli dizi, film ve programlarla izleyicileri ekranları başına kilitleyen Show TV yayın akışını sizler için hazırladık. Peki Bugün Show TV yayın akışında hangi dizi, film ve programlar var işte 24 Ağustos Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışı | 24 Ağustos Pazartesi Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 24 Ağustos Pazartesi Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 24 Ağustos Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 24 Ağustos 2020 Pazartesi yayın akışı

06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

12:45 Kuaförüm Sensin

18:45 Show Ana Haber

20:00 Deliha 2

DELİHA 2 FRAGMANI

 

Deliha 2, aşk hayatından çok iş hayatına odaklanan konusu ile Deliha 2 seyirci karşısına çıktı.Temiz kalpli ama bir o kadar da deli dolu olan ve sürekli başına dert açan Zeliha aşk hayatını bir kenara bırakıp artık kariyer yapmanın yolunu arar. Hayallerinde aşçı olmak vardır. Gittiği birçok iş görüşmesinden hayal kırıklığı ile dönen Zeliha için her şey kötüye gidiyormuş gibi görünmektedir. Ancak Zeliha'nın şansı bir gün sonunda döner ve çok şık bir restoranda işe kabul edilir. Artık Zeliha da iş dünyasına adımını atmıştır. Büyük umutlarla çalışmaya başlayan Zeliha, hayalini kurduğu şeylere ulaşabilecek midir?
 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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