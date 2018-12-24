Show TV yayın akışı 24 Aralık Pazartesi |Çukur yeni bölüm saat kaçta?
Çukur yeni sezon bugün var mı? Çukur saat kaçta? Yeni bölümde neler yaşanacak? Show Tv yayın akışında bugün neler var? Ekranların sevilen dizisi Çukur bugün yeni bölümüyle ekranlara gelecek. İşte 24 Aralık Pazartesi Show Tv yayın akışı...
Ekranların sevilen dizisi Çukur yeni bölümüyle bugün ekranlara gelecek. Başrollerini Aras Bulut İynemli, Dilan Deniz Çiçek, Erkan Kolçak Köstengil’in paylaştığı Show Tv’nin reyting rekortmeni dizisi Çukur bu akşam da yine heyecan dolu bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Peki Çukur bugün saat kaçta? Yeni bölümde neler yaşanacak?
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?
Çukur’da savaşın başladığının iyiden iyiye hissedildiği, Çeto’nun Karakuzuları örgütlediği heyecan dolu tanıtımda Vartolu, Medet, Selim ve Celasun’la birlikte Karakuzuların evini basıyor. Lal, kaçmaya çalışan Saadet’i engellemeye çalışırken, Vartolu’nun korku dolu bakışları merak uyandırıyor.
24 Aralık Pazartesi Show Tv Yayın Akışı
00:30 YABANCI
02:30 ÇARPIŞMA
04:45 ÇOCUKTAN AL HABERİ
08:00 KENDİNE İYİ BAK
10:30 NEFİS TARİFLER
11:45 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 ÇUKUR
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