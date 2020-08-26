Show TV yayın akışı | 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı...

Show TV 26 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı

06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm

08:00 Kendine İyi Bak

09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

12:45 Kuaförüm Sensin

18:45 Show Ana Haber

20:00 Korkusuz Korkak

21:45 Çakallarla Dans 4

23:45 Korkusuz Korkak

ÇAKALLARLA DANS 4 SHOW TV'DE

Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...

Sevilen serinin baş kahramanları Şevket Çoruh, İlker Ayrık,Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’yu yeniden bir araya getiren filmin kadrosunda Didem Balçın, Hakan Bilgin, Derya Şensoy ve kadroya yeni katılan Hande Katipoğlu ve Tim Seyfi de yer alıyor. Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Deliormanlı filmine imza atan Murat Şeker oturuyor.