Show TV yayın akışı | 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı
Show TV yayın akışında bugün neler var? Haftanın her günü birbirinden eğlenceli dizi, film ve programlarla izleyicileri ekranları başına kilitleyen Show TV yayın akışını sizler için hazırladık. Peki Bugün Show TV yayın akışında hangi dizi, film ve programlar var işte 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı
Show TV yayın akışında bugün neler var? 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 26 Ağustos Çarşamba Show TV yayın akışı...
Show TV 26 Ağustos 2020 Çarşamba yayın akışı
06:00 Asuman'la Sevgili Dünürüm
08:00 Kendine İyi Bak
09:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
12:45 Kuaförüm Sensin
18:45 Show Ana Haber
20:00 Korkusuz Korkak
21:45 Çakallarla Dans 4
23:45 Korkusuz Korkak
ÇAKALLARLA DANS 4 SHOW TV'DE
Serinin sevilen karakterleri Muhasebeci Servet, Kayınço Gökhan, Köfte Necmi ve Del Piero Hikmet hayat mücadelesi içinde ekonomik yetersizlikler sebebiyle aynı evde yaşamaya başlamıştır. Ev arkadaşlığı onlar için uyum sağlanması zor bir şeydir. Günün birinde Berber Hüseyin abi kahramanlarımızın karşısına çılgın ancak cazip bir planla çıkar. Almanya'daki dayıoğlu vefat ettiğinde vasiyet olarak da neyi işaret ettiği belirsiz bir harita bırakmıştır. Bunun bir hazine haritası olduğuna kanaat getiren kahramanlarımız tutundukları bu umut ışığının peşinden Edirne’ye yola koyulurlar...
Sevilen serinin baş kahramanları Şevket Çoruh, İlker Ayrık,Timur Acar ve Murat Akkoyunlu’yu yeniden bir araya getiren filmin kadrosunda Didem Balçın, Hakan Bilgin, Derya Şensoy ve kadroya yeni katılan Hande Katipoğlu ve Tim Seyfi de yer alıyor. Yapımcılığını Sugarworkz & TAFF’ın yaptığı, senaryosunu Ali Tanrıverdi ve Murat Şeker’in yazdığı filmin yönetmen koltuğunda da Deliormanlı filmine imza atan Murat Şeker oturuyor.