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Show TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? Haftanın her günü birbirinden eğlenceli dizi, film ve programlarla izleyicileri ekranları başına kilitleyen Show TV yayın akışını sizler için hazırladık. Peki Bugün Show TV yayın akışında hangi dizi, film ve programlar var işte 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı... 

Show TV 8 Eylül 2020 Salı yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

22:00 Gerzek Şaban

23:45 Çukur

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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