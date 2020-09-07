Show TV yayın akışı | 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı

Show TV yayın akışında bugün neler var? 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı araştırılmaya devam ediyor. Gün içerisinde hangi dizi, film ve programlar var sizler için derledik, İşte 8 Eylül Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 8 Eylül 2020 Salı yayın akışı

06:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Sevgili Dünürüm

12:30 Kuaförüm Sensin

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Şark Bülbülü

22:00 Gerzek Şaban

23:45 Çukur