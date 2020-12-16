Show TV Yayın Akışı |Acı Tatlı Ekşi filmi bu akşam Show TV'de izleyicisiyle buluşacak!

10 Şubat 2021 Çarşamba TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, fimler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Acı Tatlı Ekşi" filmi izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 10 Şubat 2021 Çarşamba yayın akışı...

SHOW TV 10 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA YAYIN AKIŞI

12.30 Adını Feriha Koydum 'Dizi' (Tekrar)

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Acı Tatlı Ekşi 'Türk Filmi'

22.15 Mucize'Türk Filmi'

01.15 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar)

04.00 Kuzey Yıldızı "İlk Aşk" 'Dizi' (Tekrar)