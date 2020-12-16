Show TV Yayın Akışı | Alev Alev yeni bölümde neler olacak?

24 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam 20.00'da fenomen dizi "Alev Alev" seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 24 Aralık Perşembe Show TV yayın akışı...

Show TV 24 Aralık 2020 Perşembe yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

12.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Alev Alev

ALEV ALEV SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Her şeyin tam yolunda gittiğini düşündüğü sırada Çelebi Cemre'nin özgürlüğünü kazanmasına engel olmak için zekice bir plan yapar. Aşka inancını yitiren Rüya’nın kalbi Ömer sayesinde atmaya başlar. Çiçek, Ali'nin eve gelişiyle birlikte, Tomris'in tüm planını altüst edecek bir karar verir. Cemre'ye yardım etmekten vazgeçmeyen Ömer ve Ozan ise Çelebi'nin gücünü ne kadar kötüye kullanabileceğini yaşayarak öğrenecektir.