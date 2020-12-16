Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Alev Alev" 20.00'de izleyici karşısında olacak...
18 Şubat 2021 Perşembe TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Alev Alev" nefesleri kesecek yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 18 Şubat 2021 Perşembe yayın akışı...
SHOW TV 18 ŞUBAT 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI
08:30 Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev