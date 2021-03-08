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Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayınlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Alev Alev" 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı |Alev Alev yeni bölümüyle Show'da

11 Mart 2021 Perşembe TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Alev Alev" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 11 Mart 2021 Perşembe yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show tekrar bölümüyle Show'da

SHOW TV 11 MART 2021 PERŞEMBE YAYIN AKIŞI

07:30 Yeni Gelin
08:30 Ebru Akel'le Kadın İsterse
10:00 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
14:00 Bir Şansım Olsa
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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