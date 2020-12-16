Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" adlı yer alırken, akşam 20.00'da fenomen dizi "Arıza" seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazar Show TV yayın akışı...

Show TV 27 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08.15 Hayat Güzeldir

10.00 Pazar Sürprizi

13.00 Ramo

17.00 Çocuktan Al Haberi

18.45 Hafta Sonu Ana Haber

20.00 Arıza

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur.

Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.