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Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 27 Aralık Pazar yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" adlı program yer alırken, akşam ise "Arıza" dizisi yeni bölümüyle 20.00'da izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?

27 Aralık Pazar Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Pazar Sürprizi" adlı yer alırken, akşam 20.00'da fenomen dizi "Arıza" seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 27 Aralık Pazar Show TV yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?

Show TV 27 Aralık 2020 Pazar yayın akışı

08.15 Hayat Güzeldir
10.00 Pazar Sürprizi
13.00 Ramo
17.00 Çocuktan Al Haberi
18.45 Hafta Sonu Ana Haber
20.00 Arıza

Show TV Yayın Akışı | Arıza yeni bölümde neler olacak?

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Burak babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza’yı bulmuştur.

Ali Rıza bu sefer Burak’tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet’in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza’nın Burak’ı öldürme planı suya düşer.

Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.

ARIZA 27 ARALIK YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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