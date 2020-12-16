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Show TV Yayın Akışı |Çukur seyirci karşısında olacak

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam "Çukur" yeni bölümüyle 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı |Çukur seyirci karşısında olacak

15 Şubat 2021 Pazartesi  TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Çukur" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 15 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı |Çukur seyirci karşısında olacak

SHOW TV 15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Yeni Gelin
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Çukur

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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