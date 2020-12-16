Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?
Ekranların sevilen kanalı Show TV'de bugün hangi diziler var? Show TV 21 Aralık Pazartesi yayın akışını sizler için derledik. Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Çukur" 20.00'da izleyici karşısında olacak...
21 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Çukur" yepyeni bölümüyle seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı...
Show TV 21 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı
08.00 Kendine İyi Bak
09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11.30 Yeni Gelin
13.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20.00 Çukur
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.