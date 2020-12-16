Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?

21 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı nedir? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Çukur" yepyeni bölümüyle seyirci ile buluşacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 21 Aralık Pazartesi Show TV yayın akışı...

Show TV 21 Aralık 2020 Pazartesi yayın akışı

08.00 Kendine İyi Bak

09.45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11.30 Yeni Gelin

13.45 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

15.15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20.00 Çukur

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek. Yamaç’ın Cengiz’in fabrikalarını patlatması intikam için atacağı adımların ilki olacak. Uzun süredir Erdenetler ve Koçovalılar arasındaki savaşı uzaktan izleyen Kulkan harekete geçme fırsatı bulacak. Selim’in intikamını almak için harekete geçen Cumali büyük bir sürprizle karşılaşacak. Efsun’un Erdenetler'in elinde olduğundan habersiz Yamaç, Nehir’in güvenliğini sağlamaya çalışacak. Koçovalılar'ın Selim’in intikamını almak için yapacakları ilk saldırı nefesleri kesecek.