Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümüyle Show'da

22 Şubat 2021 Pazartesi TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler, filmler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise fenomen dizi "Çukur" nefesleri kesecek yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve dizi ve filmler var? İşte 22 Şubat 2021 Pazartesi yayın akışı...

SHOW TV 22 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Yeni Gelin

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Çukur