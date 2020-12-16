Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show
Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 19 Ocak 2021 Salı yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" 20.00'de izleyici karşısında olacak...
19 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü ile izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı...
Show TV 19 Ocak 2021 Salı yayın akışı
08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show