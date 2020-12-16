Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show

19 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında " Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise sevilen dizi "Güldür Güldür Show" tekrar bölümü ile izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 19 Ocak 2021 Salı Show TV yayın akışı...

Show TV 19 Ocak 2021 Salı yayın akışı

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show