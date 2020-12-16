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Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

Ekranların en çok izlenen kanalları arasında yer alan Show TV'de bugün yayımlanacak dizileri sizler için derledik. Peki Show TV 9 Şubat 2021 Salı yayın akışında neler var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam i"Güldür Güldür Show" 20.00'de izleyici karşısında olacak...

Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

9 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

Show TV Yayın Akışı |Çukur yeni bölümde neler olacak?

SHOW TV 9 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu
12:30 Adını Feriha Koydum
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM TANITIMI

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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