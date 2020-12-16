Show TV Yayın Akışı |Güldür Güldür Show yeni bölümde neler olacak?

9 Şubat 2021 Salı TV yayın akışı nasıl? Bugün Show TV ekranlarında hangi diziler ve programlar var? Gündüz kuşağında "Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme" adlı program yer alırken, akşam ise "Güldür Güldür Show" yeni bölümüyle izleyici karşısında olacak. Show TV ekranlarında başka hangi program ve diziler var? İşte 9 Şubat 2021 Salı yayın akışı...

SHOW TV 9 ŞUBAT 2021 SALI YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi Bak

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

11:30 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu

12:30 Adını Feriha Koydum

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW YENİ BÖLÜM TANITIMI